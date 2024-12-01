بالفيديو.. بلعيد يتسبب في هدف ضد فريقه ويختار الأسوأ

عاش المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، أمسية سوداء، بمناسبة لقاء ناديه سانت تروند والضيف جينك، اليوم الأحد.

وانتهت المواجهة التي شارك فيها بلعيد، أساسيا رفقة زميله في النادي والمنتخب بلال براهيمي، على وقع التعادل الايجابي بهدفين لكل طرف.

وتسبب بلعيد، بخطأ جاء منه هدف السبق للفريق الضيف في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء. بعدما فشل في إبعاد كرة عالية برأسية. انتهت أقدام تولو أروكوداري، الذي أسكنها في شباك حارس سانت تروند.

وتحصل بلعيد، الذي شارك طيلة أطوار اللقاء على تقييم 5.8 من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، كأسوأ لاعب في اللقاء. مناصفة مع الحارس “كوكوبو”.

بينا نال لاعب “الخضر” الآخر، بلال براهيمي، علامة 6.8/10، من طرف نفس الموقع. وهو الذي غادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 84.