بالفيديو.. بلعيد يوجه رسالة وداع لفريق اتحاد العاصمة وأنصاره

وجّه المدافع زين الدين بلعيد، اليوم الأحد، رسالة وداع، لفريق اتحاد العاصمة، وأنصاره، بعد ترسيم رحيله هذا الصيف.

ونشرت إدارة الإتحاد، عبر صفخذحتها الرسمية، مقطع فيديو، لبلعيد، قال فيه: “فريق اتحاد العاصمة أكثر من مجرد نادي”.

كما أضاف: “تجربتي مع الاتحاد دامة أكثر من أربعة سنوات، أين كنت عضو في عائلة كبيرة، وأحمد الله على تجربتي مع الاتحاد”.

وأردف بلعيد: “أجمل ذكرى لي هي التتويج بكأس الكاف بملعب “5 جويلية” أمام 80 ألف مناصر لاتحاد العاصمة”.

وتابع: “جمهور اتحاد العاصمة غني عن التعريف، ونشكرهم على دعمهم المتواصل للفريق في جميع الظروف”.

وختم زين الدين بلعيد: “أشكر إدارة الفريق التي وقفت إلى جانبي، وتفهمت وضعيتي.. شكرا لعائلة اتحاد العاصمة”.

يذكر أن زين الدين بلعيد، غادر هذا الصيف فريقه اتحاد العاصمة، لخوض تجربة احترافية في نادي سانت تروند البلجيكي.