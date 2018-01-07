بالفيديو.. بلفوضيل: “أفضل الجزائر عن فرنسا وخاطيني الخمر” !

أجرى إسحاق بلفوضيل حوارا مع قناة فريقه “فيردر بريمن” الألماني أين أكد أنه يفضل الجزائر عن فرنسا رغم تردده في الإجابة، في حين يفضل الحديث باللغة الفرنسية.

وكان الحوار بمثابة اختيار إجابة واحدة من اقتراحين عن كل سؤال يقوم المذيع بطرحهم.

كما تردد كثيرا في إختياره بين “براهيمي” و “محرز” أين طالب بجوكر أو تغيير للسؤال لكن في الأخير اختار محرز.

وبشيء من الفكاهة أكد أنه أفضل من المهاجم الفرنسي تيري هنري. كما أكد أنه لا يشرب الكحول.

وفيما يخص المأكولات فأكد أنه يفضل الأكلات الجزائرية خاصة “الكسكس”.