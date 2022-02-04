بالفيديو.. بلفوضيل وبن طالب يتألقان ويمنحان بلماضي حلول إضافية

شهدت سهرة اليوم الجمعة تألق الثنائي الدولي الجزائري، المهاجم إسحاق بلفوضيل، ومتوسط الميدان نبيل بن طالب، ليمنحان بلماضي حلول إضافية.

بلفوضيل سجل الهدف الوحيد لفريق هيرتا برلين أمام الضيف بوخوم في لقاء الجولة 21 من الدوري الألماني الذي انتهى ب1-1.

كما يعتبر هدف بلفوضيل الذي جاء في الدقيقة 23 الهدف الثاني للجزائري في 15 مباراة شارك فيها هذا الموسم مع فريقه.

في حين سجل نبيل بن طالب الهدف الثاني لأنجي أمام أولمبيك مارسيليا، في اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 23 من الليغ 1.

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تعرض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب لنكسة جديدة في مشواره الكروي.

فبعد أسابيع قليلة من بداية مشواره بصفة رسمية مع فريقه الجديد آنجي الفرنسي تعرض بن طالب لاصابة قوية.

متوسط ميدان آنجي شارك أساسيا أمام الضيف سانت إيتيان في لقاء الجولة ال20 من الدوري الفرنسي.

وغادر بن طالب الميدان في الدقيقة ال59 بعد تعرضه للاصابة وتدخل الطاقم الطبي لاسعافه.

ويذكر أن بن طالب تألق في المباريات السابقة التي خاضها مع أنجي الذي التحق به في الميركاتو الشتوي.

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أعلن فريق أنجي الفرنسي عن تعاقده بصفة رسمية مع النجم الدولي الجزائري نبيل بن طالب. والتحق، متوسط ميدان الخضر بنادي “أنجي” الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية سنة 2025. النادي الناشط في الليغ 1 كشف عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب:”بن طالب يوقع إلى غاية 2025″. وكان بن طالب قد فسخ عقده مع شالكه 04 الألماني بنهاية الموسم الماضي لكنه لم يستطع ايجاد فريق جديد.

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