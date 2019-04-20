بالفيديو.. “بلفوضيل” يتحدث عن إنتفاضته الأخيرة بالإنجليزية!

عبّر الدولي الجزائري، “إسحاق بلفوضيل” عن سعادته الكبيرة بالعروض المميزة التي يُقدمها منذ بداية العام الجديد 2019 مع ناديه “هوفنهايم”.

وصرّح المُهاجم مُتعدد المناصب للحساب الرسمي لفريقه على “تويتر” بالإنجليزية :”أنا سعيد جدا بما أحققه شخصيا وجماعيا في هذه الفترة”.

وواصل في نفس السياق :”الجميع سواء زملائي في الفريق، الأنصار، والمدينة، يعيشون أوقاتا مميزة، بفضل نتائجنا الإيجابية المُحصل عليها مؤخرا”.

ويُوقع خريج مدرسة “اولمبيك ليون” الفرنسية على أرقام مميزة هذا الموسم، بتمكنه من تسجيل 14 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.