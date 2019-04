بالفيديو.. “بلفوضيل” يتحدث عن إنتفاضته الأخيرة بالإنجليزية!

وصرّح المُهاجم مُتعدد المناصب للحساب الرسمي لفريقه على “تويتر” بالإنجليزية :”أنا سعيد جدا بما أحققه شخصيا وجماعيا في هذه الفترة”.

وواصل في نفس السياق :”الجميع سواء زملائي في الفريق، الأنصار، والمدينة، يعيشون أوقاتا مميزة، بفضل نتائجنا الإيجابية المُحصل عليها مؤخرا”.

ويُوقع خريج مدرسة “اولمبيك ليون” الفرنسية على أرقام مميزة هذا الموسم، بتمكنه من تسجيل 14 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

🎙️ | #Belfodil

This is what Ishak had to say when asked about our current run of good form! #TSG pic.twitter.com/uwHL1TetGF

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) April 19, 2019