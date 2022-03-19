بالفيديو.. بلفوضيل يحتفل بدعوة بلماضي على طريقته الخاصة

قاد الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، ناديه هيرتا برلين، لتحقيق فوز جديد، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي هوفنهايم، ضمن الدوري الألماني.

وشارك بلفوضيل، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه هيرتا برلين، في هذه الواجهة التي جمعتهم بهوفنهايم، لحساب الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

كما برز المهاجم الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة، بتسجيله الهدف الثاني لناديه.

ويأتي هذا كأفضل رد، واحتفال من اسحاق بلفوضيل، على عودته للخضر، بعد تلقيه دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في مبارتي السد