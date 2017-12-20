بالفيديو.. بلفوضيل يسجل ويمنح التقدم لناديه في كأس ألمانيا

سجّل المهاجم الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، اليوم، هدف السبق لناديه فردير بريمن أمام فرايبورغ لحساب كأس ألمانيا.

وأحرز بلفوضيل هدف السبق لناديه بعد مرور 3 دقائق فقط عن بداية المقابلة، أين إستقبل كرة بينية من زميله أسكنها يسار الحارس الألماني.

ويبقى النادي الأخضر الألماني متفوقا في النتيجة، لحد الآن، أمام نادي فرايبورغ لحساب الدور الثالث من منافسة الكأس.

للإشارة، فإن مهاجم السابق لستاندار دولياج سجل هدفه الثاني على التوالي بعد اللقاء الماضي أين ترك بصمته بهدف رائع.

https://www.youtube.com/watch?v=o9DjA2pt8zk