بالفيديو.. بلفوضيل يفتتح عداده التهديفي مع الغرافة القطري
بقلم عزيز طالبي
افتتح الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل عداده التهديفي، اليوم الثلاثاء. مع فريقه الغرافة القطري في مباراة السد من دوري نجوم قطر.
و سجّل بلفوضيل الهدف الأول له بألوان الفهود في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بملعب “جاسم بن احمد” بنادي السد بعد تمريرة حاسمة من براهيمي .
وشارك الرباعي الجزائري في نادي الغرافة براهيمي، بولاية، بلفوضيل وتاهرات أساسيين في المباراة، كما حمل براهيمي شارة القيادة.
في حين شارك بونجاح أساسيا من جانب السد.
الدقيقة 39 |
⚽ الجزائري إسحاق بلفوضيل 🇩🇿 يسجل أول أهداف الغرافة أمام السد في ظهوره الأول بقميص النادي#قنوات_الكاس #السد_الغرافة #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/TDxSMJrWno
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 23, 2022
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