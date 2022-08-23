بالفيديو.. بلفوضيل يفتتح عداده التهديفي مع الغرافة القطري

افتتح الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل عداده التهديفي، اليوم الثلاثاء. مع فريقه الغرافة القطري في مباراة السد من دوري نجوم قطر.

و سجّل بلفوضيل الهدف الأول له بألوان الفهود في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بملعب “جاسم بن احمد” بنادي السد بعد تمريرة حاسمة من براهيمي .

وشارك الرباعي الجزائري في نادي الغرافة براهيمي، بولاية، بلفوضيل وتاهرات أساسيين في المباراة، كما حمل براهيمي شارة القيادة.

في حين شارك بونجاح أساسيا من جانب السد.

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