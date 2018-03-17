بالفيديو.. بلفوضيل ينتفض ويُحرج “ماجر” بهدفين رائعين وتمريرة حاسمة

بلفوضيل في لقاء اليوم

إنتفض المُهاجم الجزائري “إسحاق بلفوضيل” أمسية اليوم السبت مع فريقه “فيردربريمن” الألماني بتوقيعه ثنائية رائعة وتقديمه تمريرة حاسمة.

في لقاء الأسبوع ال27 من دوري الدرجة الأولى الألماني ضد المُضيف “أوغسبورغ” الذي إنتهى بفوز زملاء بلفوضيل بثلاثية لهدف.

ومنح مُهاجم الخضر المُبعد فريقه التقدم بهدفين جميلين في الدقيقتين ال5 وال40 على التوالي.

قبل أن يعود ويُقدم التمريرة الحاسمة للهدف الثالث لزميله “كروس” في الدقيقة ال82.

وبهذا يكون بلفوضيل قد وصل لهدفه الرابع هذا الموسم في البوندسليغا ليرد بطريقته الخاصة على إبعاده من طرف “ماجر”.

للتذكير فإن بلفوضيل شارك أساسيا في لقاء اليوم قبل أن يُغادر في الدقيقة ال90.