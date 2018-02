بالفيديو.. بلفوضيل يُثير الجدل في ألمانيا

هدف بلفوضيل كان محل شك كبير وأثار الجدل ففي بداية الأمر لم يحتسب له الهدف أين احتسب للمدافع (ضد مرماه).

قبل أن يؤكد نادي “فيردر بريمن” أن الهدف احتسب للجزائري الذي يواصل عروضه القوية مع الفريق الألماني.

كما أن جماهير “هامبورغ” أكدت أن بلفوضيل كان في موقع تسلل واضح في بداية اللقطة.

Aron Johansson came on in the 84th minute of #SVWHSV, and 2 minutes later his shot went through Mathenia's legs before Belfodil pressured Van Drongelen into making the final touch for an own goal. It was the only goal as #Werder won 1-0 vs #HSV in the #Nordderby today. #USMNT pic.twitter.com/pWjPLKgvAk

