بالفيديو.. بلفوضيل يُثير الجدل في ألمانيا

صنع الجزائري “إسحاق بلفوضيل” الحدث في الوسط الرياضي الألماني بعد أن قاد فريقه “فيردر بريمن” لفوز ثمين ضد “هامبورغ” أين كان وراء تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ86.

هدف بلفوضيل كان محل شك كبير وأثار الجدل ففي بداية الأمر لم يحتسب له الهدف أين احتسب للمدافع (ضد مرماه).

قبل أن يؤكد نادي “فيردر بريمن” أن الهدف احتسب للجزائري الذي يواصل عروضه القوية مع الفريق الألماني.

كما أن جماهير “هامبورغ” أكدت أن بلفوضيل كان في موقع تسلل واضح في بداية اللقطة.