بالفيديو.. بلفوضيل يُسجل أول أهدافه مع “فيردر بريمن”

تمكن الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، من فك عُقدته أمام المرمى وتمكن من تسجيل أول أهدافه مع ناديه الجديد “فيردر بريمن”.

وعرف اللاعب السابق لستاندار لياج، كيفية هز الشباك أمام “هوفنهايم” ليقود فريقه للتأهل للدور القادم من كأس ألمانيا.

ونظرا لأدائه الجيد، فإن مُهاجم المنتخب الوطني تحصل على جائزة رجل المُباراة وهذا لأول مرة منذ بداية الموسم.

وصرح خريج مدرسة “ليون” قائلا :”أنا سعيد جدا بهذا التكريم، خاصة وأنه تزامن من تسجيل لهدف ومُساهمتي في الإنتصار”.

وأكد إسحاق سعيه للمُحافظة على نفس الفعالية مُستقبلا، خاصة وأن ناديه يعاني الأمرّين في “البوندسليغا” التي يحتل فيها المركز ماقبل الأخير.