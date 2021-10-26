بالفيديو.. بلفوضيل يُسجل هدفه الأول مع هيرتا برلين

وقع اليوم الثلاثاء اللاعب الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل هدفه الأول بقميص هيرتا برلين الألماني الذي التحق به في الميركاتو الصيفي الماضي.

هدف مُهاجم الخضر جاء بمُناسبة لقاء الدور الثاني من منافسة كأس ألمانيا الذي جمع هيرتا برلين ببوروسيا مونستر.

وانتهى اللقاء بفوز هيرتا برلين بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد، حيث سجل بلفوضيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال79.

وشارك بلفوضيل في الدقيقة ال71 كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال74، ليُسجل في سادس مُشاركة له بقميص فريقه الجديد.

وعاد بلفوضيل للتهديف مجددا بعد غياب دام 362 يوم، حيث سجل آخر هدف له بقميص هوفنهايم أمام جنت برسم منافسات اليوروباليغ، كما تحصل على 7,8 كتقييم من موقع سوفاسكور على أداءه في لقاء اليوم.