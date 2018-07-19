بالفيديو.. بلقاسم عايدة :”الكأس لم تُسرق لكننا لا نعلم أين هي”

أكد مُسير فريق إتحاد بلعباس بلقاسم عايدة أن مُجسم كأس الجمهورية لم يُسرق لكن لم يُعرف مكان تواجده لحد الأن منذ أخذه بعد نهائي شهر ماي الماضي.

وقال عايدة لتلفزيون النهار:”لا نستطيع القول أن الكأس سُرقت لكن تم تداولها بين اللاعبين بدون مراقبة من الإدارة السابقة بعد نهائي كأس الجمهورية الماضي”.

“عندما بحثنا عنها لإعادتها لمكتب النادي لم نجدها ولا نعلم مكان تواجدها حاليا ويجب إعادتها في أقرب فرصة وإلا فسنتخذ إجراءات قانونية”.

“لا يُمكن أن نتهم الحارس طوال بسرقة الكأس وآخر أجل لإعادتها هو يوم الأحد لأنها ملك للشعب البلعباسي”.