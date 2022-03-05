بالفيديو.. بلقبلة يحظى باستقبال الأبطال قبل مواجهة لانس

حظي الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي، باستقبال خاص، قبل مباراة فريقه أمام نادي لانس.

وتنقل بلقبلة رفقة ناديه بريست، أمس الجمعة، إلى لانس، تحسبا لمواجهة هذا الأخير ضمن الجولة الـ27 من الليغ1.

كما تفاجأ الدولي الجزائري بالاستقبال الذي حظي به في مطار ليل، من طرف أنصار المنتخب الوطني من الجالية الجزائرية بليل.

يذكر أن هاريس بلقبلة، يواجه رقفة ناديه بريست، نادي لانس، فيما سيغيب مواطنه يوسف بلايلي عن هذه المباراة لمشاكل صحية.