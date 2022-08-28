بالفيديو.. بلقبلة يعجز عن الكلام ويصف سباعية مونبيليه بـ “الصدمة”
أبدى الدولي الجزائري هاريس بلقبلة استيائه الكبير من الخسارة التي تلقاها رفقة فريقه بريست خلال مواجهة مونبيله، اليوم الأحد، من عمر الليغ 1.
وقال بلقبلة في تصريح له عقب المباراة بعد السباعية :”لازلت مصدوما من نتيجة مبارتنا، أعجز حتى عن الكلام، لا أستطيع التعبير رغم أني أؤكد أن كل الأمور تجاوزتنا، و لم نلقى أنفسنا في المباراة اليوم”.
وأضاف ” غدا سنرتاح ثم نعود إلى التدريبات و الاجتماع فيما بيننا من أجل تصليح الأخطاء التي وقعنا فيها”
كما أردف “صحيح تغيب عني الابتسامة.. كيف لا و أننا خسارنا بسباعية في ميداننا”
وختم بلقبلة “الشيء المؤكد هي أننا سنجمع قوتنا و سنعنل على رد الاعتبار لأنفسنا في مباراة الداربي امام رين”.
🗯⚽️ « Je suis encore choqué par notre match »
La réaction d’Haris Belkebla🇩🇿 après la claque reçue par le #SB29 contre Montpellier (0-7).#SB29MHSC pic.twitter.com/0niJXnBIJl
— OF Sports 29 (@OFSports29) August 28, 2022
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