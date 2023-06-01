بالفيديو.. بلقبلة يودع نادي بريست الفرنسي

وجّه الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، رسالة وداع لناديه بريست الفرنسي، بعد تأكد مغادرته الفريق نهاية الموسم الجاري.

ونشرت إدارة نادي بريست، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” رسالة وداع بلقبلة، والتي قال فيها.

“قصة الحب التي تجمعنا بدأت في 2018، ومنذ التحاقي بالفريق أدركت بأن الأمور هنا مختلفة، واستقبلتموني كأنني واحد منكم”.

كما أضاف: “هنا عشت أجمل لحظات مشواري الكروي، تقاسمنا لحظات كبيرة داخل وخارج الملعب، وكل ما عشته خلال السنوات الخمسة الأخيرة سيبقى راسخا في ذهني”.

وأردف هاريس بلقبلة: “حان الوقت بالنسبة لي لخوض تحد جديد، أشكركم على كل الحب الذي تكنونه لي، ولن أنسى أبدا الدعم الذي حظيت به، لن أنساكم أبدا”.

وفي تغريدة أخرى، نشر إدارة بريست، مجموع من الصور لهاريس بلقبلة، أرفقتها بتعليق جاء فيه “هو جزائري لا يستسلم أبدا”.

يذكر أن هاريس بلقبلة (29 عاما)، يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، انطلاقا من الموس المقبل.