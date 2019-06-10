بالفيديو.. بلقروي: “غادرت النادي الإفريقي بسبب أسامة السلامي”

كشف الدولي الجزائري، هشام بلقروي، لاعب الرائد السعودي، الأسباب التي دفعته خارج أسوار فريقه السابق، النادي الإفريقي التونسي.

وصرح بلقروي، في حوار لإذاعة “راديو إكسبرس” التونسية: “فسخ عقدي مع النادي الإفريقي تم قبل ساعة عن غلق الميركاتو”.

وأوضح: “قبل نهاية الميركاتو تحدثت إلى سليم الرياحي، بخصوص عرض تلقيته من نادي الشارقة بـ400 ألف دولار، لكنه رفض تسريحي”.

وتابع: “بعد ساعات قليلة من هذه الحادثة، اتصل بي مسؤولو الفريق لفسخ عقدي، ووجدت نفسي نهاية الميركاتو دون فريق، ولحسن الحظ وقّعت بعدها في البرتغال”.

وحمّل بلقروي، مسؤولية مغادرته النادي الإفريقي، للمدير الرياضي للفريق أسامة السلامي، مؤكدا أن هذا الأخير كان يغار منه، موضحا.

“في تلك الفترة قرر لاعبو الفريق القيام بإضراب لعدم تلقي مستحقاتنا المالية، حينها تحدث إلي السلامي، قائلا كيف لك أن تطالب بالأموال وأنت تملك سيارة فخمة، وتلبس أحسن الماركات العالمية”.