بالفيديو.. “بلقروي” و”دوخة” يستمتعان في السعودية!

الرياضة
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بالفيديو.. “بلقروي” و”دوخة” يستمتعان في السعودية!
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الثنائي الدولي الجزائري، هشام بلقروي وعزالدين دوخة، وهما بصدد القيام بجولة في صحاري السعودية رفقة زملائهما في نادي “الرائد”.

ونشرت جريدة “الرائد” على موقع التواصل “تويتر”، فيديو يظهر فيه المُدافع السابق للترجي في صحراء “القصيم” على مقربة من “المشوي”.

وبعيدا عن “السفاري”، نُذكّر بأن إبن مدينة “وهران” كان مُرشحا لتغيير الأجواء، وإرتبط إسمه بنادي “إتحاد العاصمة” في الأسابيع الماضية.


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