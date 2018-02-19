بالفيديو.. بلقروي يُطرد بعد هفوة “ساذجة”

الرياضة
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بالفيديو.. بلقروي يُطرد بعد هفوة “ساذجة”
بقلم إسماعيل عشاش

تسبب الدولي الجزائري، هشام بلقروي في تعرض ناديه للهزيمة خلال الجولة الماضية من الدوري البرتغالي أمام “تشافيز” بهدف دون رد.

وارتكب مُدافع “موريرينسي” هفوة ساذجة عندما أراد المُراوغة بمنطقة العمليات، ليُضيع الكُرة لصالح المُنافس ويقوم بعدها بمسكه والتسبب في سقوطه.

وأعلن حكم اللقاء بصفة مُباشرة عن ركلة جزاء لصالح “تشافيز” وأشهر البطاقة الحمراء بصفة مُباشرة في وجه إبن الباهية وهران.

وتعرض المدافع لإنتقادات لاذعة من جماهيره التي حمّلته مسؤولية الخسارة والتي جعلت النادي يقبع في المركز الأخير من “السوبر ليغا”.

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