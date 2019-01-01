بالفيديو.. بلماضي:”أقولها وأعيدها سأذهب للكان من أجل التتويج بها”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سيذهب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة 2019 من أجل التتويج بها.

“من الجيد دائما الحلم بالتتويج بكأس إفريقيا القادمة والحلم أمر ليس سلبي لكن يجب أن تكون الإرادة والرغبة حاضرتان لتحقيق النجاح”.

“كل المنتخبات الصغيرة بين قوسين تحلم بالتتويج بالكان وتتويج زامبيا بكان 2012 أكبر دليل على ذلك.. يجب أن نؤمن بقدراتنا والفرديات ليست هي من تصنع الفارق في المحافل القارية وإنما الرغبة والطموح”.

“يجب أن يُفهم قصدي.. أنا لا أقول سأذهب للفوز بالكان لكنني أعيدها مرة لآخرى سأذهب بهدف التتويج بكأس إفريقيا 2019 خاصة وأننا لم نتوج بالكأس من قبل خارج الجزائر ويجب إستغلال هذا العامل من أجل تحفيز اللاعبين “.