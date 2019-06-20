بالفيديو.. “بلماضي”:”الأمور تسير بشكل جيد داخل بيت الخضر”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن الأمور تسير بشكل جيد داخل بيت المنتخب الوطني قبل ثلاثة أيام من المباراة الأولى.

وقال “بلماضي” في تصريحات خص بها وسائل الإعلام قبل بداية الحصة التدريبية للخضر التي جرت أمسية اليوم الخميس.

“الأمور تسير بشكل جيد داخل بيت المنتخب الوطني وعند قدومنا لمصر قبل يومين الكل كان متفاجئ من الأجواء الرائعة التي وجدناها خاصة من ناحية المناخ وهو ماكنا نبحث عنه”.

“في تربص قطر عملنا بشكل جيد وخضنا مباراتين وديتين وهناك كانت الأجواء حارة ماجعلنا نتعود بسهولة على المناخ هنا في القاهرة بما أن درجة الحرارة منخفظة نوعا ما”.

“وجدنا الظروف ملائمة في مصر واللاعبين يحضرون بجدية وفي هدوء خاصة وأنهم إستطاعوا التأقلم مع الأجواء بسرعة”.