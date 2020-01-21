بالفيديو.. “بلماضي”:”بوركينافاسو المنافس الأبرز لنا في المجموعة”

اعترف الناخب الوطني “جمال بلماضي” بان منتخب بوركينافاسو هو المنافس الأبرز للخضر في المجموعة الأولى.

بلماضي قال لموقع الفاف بعد قرعة مونديال قطر 2022:”معرفة نتائج القرعة يُعتبر الخطوة الأولى في مشوار التأهل لمونديال 2022 بقطر”.

“سنواجه مرة آخرى منتخب بوركينافاسو بعد المباراة الشهيرة في تصفيات مونديال 2014 والهدف التاريخي لمجيد بوقرة”.

“صحيح ان بوركينافاسو غابت عن كأس أمم إفريقيا الآخيرة بمصر لكنها منتخب مُحترم”.

“تحدثت مؤخرا مع كابوري قائد منتخب بوركينافاسو بمدينة مارسيليا وكشف لي سبب عدم تأهلهم لكان مصر”.

“بوركينافاسو ستكون المنافس الأبرز لنا في هذه المجموعة”.