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بالفيديو.. “بلماضي”:”جائزة أحسن مدرب لاتهمني”

الرياضة
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بالفيديو.. “بلماضي”:”جائزة أحسن مدرب لاتهمني” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن جائزة أحسن مدرب في الدور الأول للكان لاتعني له الكثير ولاتهمه إطلاقا.

وقال “بلماضي” خلال حوار خص به التلفزيون الجزائري بمصر.

“ليس من المهم التتويج بجائزة أحسن مدرب في الدور الأول وأنا أقول دائما أن أحسن مدرب تعني أحسن طاقم فني وأحسن اللاعبين”.

“بالنسبة لي المدرب الوطني ليس له أي معنى دون مساندة اللاعبين والطاقم الفني والطاقم الطبي الذي يعمل دورا كبير في عملية إسترجاع اللاعبين”.

“هناك الكثير من رجال الخفاء في المنتخب يعملون عملهم يإتقان كبير وينزعون عني المشاكل والعراقيل ويسمحون لي بالتركيز على عملي”.


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