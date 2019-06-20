بالفيديو.. “بلماضي”:”طرحتم هذا السؤال 100 مليون مرة !!”

أكد مرة آخرى الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن التشكيلة الوطنية ستدخل غمار “الكان” من أجل التتويج.

وقال “بلماضي” في تصريحات خص بها وسائل الإعلام قبل بداية الحصة التدريبية للخضر التي جرت أمسية اليوم الخميس.

“الهدف المسطر خلال هذه الكان هو الذهاب لأبعد دور ممكن مثل بقية الفرق المشاركة في المنافسة”.

“نبدأ أي منافسة من أجل الفوز بها ولاأفهم هذا السؤال الذي طُرح عليا 100 مليون مرة، نحن أشخاص منافسون وندخل أي منافسة من أجل الفوز بها”.

“لو تسألون جميع المدربين المتواجدين هنا في مصر لن يقولون لكم أننا جئنا إلى هنا من اجل تخفيف الأضرار”.