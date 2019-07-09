بالفيديو.. بلماضي:”عاينت كوت ديفوار وأعرف عنهم كل صغيرة وكبيرة”

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن مواجهة المنتخب الإيفواري المقررة يوم الخميس مؤكدا أنها صعبة جدا.

وقال “بلماضي” خلال حوار خص به التلفزيون الجزائري بمصر:”عاينت المنتخب الإيفواري وإستنتجت الكثير من الأمور ولاأستطيع كشفها لكم”.

“عندما أريد معرفة أخبار منافس الخضر أذهب للصحافة الإيفوارية والقنوات التلفزيونية الإيفوارية لأنها تكشف لي أخبار مهمة”.

“المنتخب الإيفواري لديه الكثير من النقاط السلبية وكذا النقاط الإيجابية التي يجب العمل عليها”.

“منتخب كوت ديفوار يملك الكثير من النجوم التي تلعب في الدوريات الأوروبية الكبرى ومتعودون على الضغط لذلك يجب آخذ المباراة بالكثير من الجدية ولدينا أسلحتنا لذلك”.