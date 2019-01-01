بالفيديو.. بلماضي:”عطال خارق للعادة لكن لايجب تضخيمه حاليا”

أكد المدرب الوطني جمال بلماضي أن النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي “يوسف عطال” خارق للعادة لكن لايجب تضخيمه الآن.

وقال “بلماضي” في حوار حصري مع تلفزيون النهار:”يوسف عطال لديه إمكانيات خارقة للعادة ولديه إرادة ورغبة كبيرتان في النجاح والذهاب بعيدا في مشواره”.

“عطال يعرف مايفعله ويريد النجاح مع المنتخب الوطني.. هو لاعب سريع ويعرف كيف يستغل المساحات وعليه التطور في الصراعات الثنائية ومن الناحية الدفاعية أيضا”.

“تحدثت مع عطال خلال شهر أوت الماضي وأعلمته بأنه يجب عليه التحسن دفاعيا أيضا وهو مافهمه بشكل جيد وطبق التعليمات خاصة وأنه لاعب ذكي.. لديه مستقبل كبير إذا عرفنا كيف نُسيره ولايجب أن نضخمه كثيرا لأننا قضينا على العديد من اللاعبين بعد تضخيمهم”.