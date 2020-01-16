بالفيديو.. “بلماضي”:”في هذا المكان أضع مُجسم جائزة أفضل مدرب إفريقي”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن مكان وضعه مجسم جائزة أفضل مدرب إفريقي التي توج بها مؤخرا بالغردقة المصرية.
“بلماضي” خلال حوار مصغر مع قناة كنال بلوس الفرنسية قال:”ببساطة تتويجي بجائزة الكاف لأفضل مدرب إفريقي فرحة وفخر كبيرين بالنسبة لي”.
وعن مكان وضعه مُجسم الجائزة قال بلماضي:”في الوقت الحالي أضع الجائزة بمكتبي الخاص بالجزائر”.
#TDA 🎬 – Djamel Belmadi 🇩🇿 s'est prêté au jeu et a répondu à toutes nos questions dans cette interview exclusive ! 👇🏿
💫 Le sélectionneur algérien était l'invité de Talents d'Afrique ce lundi 😍 pic.twitter.com/0Y1q3aJlsS
— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 16, 2020
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