بالفيديو.. بلماضي:”لاتوجد منتخبات صغيرة في إفريقيا”

أكد المدرب الوطني “جمال بلماضي” أن إفريقيا تغيرت كثيرا ولم يُصبح هناك منتخب صغير والآخر كبير.

وقال “بلماضي” أمسية اليوم السبت على هامش الحصة التدريبية للخضر.

“لست متواجدا هنا في الدوحة لتقييم أداء المنتخب الوطني في لقاء واحد فقط، مباراة بورندي هي مباراة تحضيرية فقط”.

“لايوجد منتخب صغير في إفريقيا وكل المنتخبات صعبة والدليل على ذلك فوز غامبيا على المغرب وخسارة تنزانيا ضد مصر بصعوبة”.

“رأينا منتخبات صغيرة تألقت في التصفيات على غرار جزر القمر ومدغشقر وأحرجت منتخبات كبيرة كالسنغال والكاميرون وحتى الغابون التي تملك أوباميانغ لم تستطع التأهل للكان”.