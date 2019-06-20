بالفيديو.. “بلماضي”:”لسنا مُرشحين للتتويج بالكان لكن !!”

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن ترشيح الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا مؤكدا أن السينغال المغرب وتونس أكبر المرشحين.

وقال “بلماضي” في تصريحات خص بها وسائل الإعلام قبل بداية الحصة التدريبية للخضر التي جرت أمسية اليوم الخميس.

“لا أظن أن المنتخب الوطني الجزائري مُرشح خاص للتتويج بالكان لأننا لم نفز أبدا بكأس إفريقيا خارج الجزائر وخرجنا من الدور الأول خلال الكان الآخيرة”.

“الأكيد أننا بلد كرة القدم ولدينا عناصر رائعة لكن يوجد منتخبات مسلحة أكثر منا ومرشحة للتتويج خاصة التي شاركت في كأس العالم الآخيرة على غرار المغرب السينغال وتونس”.