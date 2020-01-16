بالفيديو.. بلماضي:”محرز ظُلم في الكرة الذهبية الإفريقية”

عاد مُجددا الناخب الوطني “جمال بلماضي” للحديث عن أحقية رياض محرز في التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2019.

“بلماضي” خلال حوار مصغر مع قناة كنال بلوس الفرنسية رفض الإعتراف بأحقية ساديو ماني في التتويج بالبالون دور.

وقال:”هل يستحق ماني الجائزة؟.. أظن أن رياض محرز يستحق الجائزة بشكل أكبر”.

وأضاف:”صلاح، ماني ورياض محرز هم أفضل ثلاثة لاعبين في إفريقيا بالنسبة لي لكن ترتيب الكرة الذهبية غير منطقي بالنسبة لي”.