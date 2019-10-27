بالفيديو.. بلماضي:”محرز مثل البقية.. لاتوجد معاملة خاصة في المنتخب”

الرياضة
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بالفيديو.. بلماضي:”محرز مثل البقية.. لاتوجد معاملة خاصة في المنتخب” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن الطريقة التي اتبعها من أجل فرض الإنضباط داخل التشكيلة الوطنية.

وقال “بلماضي” في تصريحات لبيين سبورتس:”محرز هو القائد ويجب أن يكون مثالي، عاقبته لكي يكون عبرة للجميع”.

“هناك أمور جد مهمة، يجب أن يرى الجميع ماذا حدث للقائد رياض محرز ويدركون أنه لا توجد معاملة خاصة”.


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