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بالفيديو.. بلماضي:”منتخب قطر قوي ومُواجهته ستكون مفيدة”

الرياضة
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بالفيديو.. بلماضي:”منتخب قطر قوي ومُواجهته ستكون مفيدة” جمال بلماضي
بقلم وليد كويني

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، أن التربص الحالي للمنتخب الوطني خارج مواعيد “الفيفا” مهم بالنسبة له وللاعبين.

وصرح بلماضي للقناة الرسمية لـ”الفاف”:”التربص الحالي هو فرصة كنا نبحث عنها خارج مواعيد “الفيفا” لتجريب بعض الأسماء التي نتابعها منذ أشهر”.

مضيفا:”من الرائع مشاهدة هاته الأسماء المتألقة في البطولة على المستوى الدولي، ومواجهة قطر ستكون مهمة بالنسبة لنا”.

وختم بلماضي:”منتخب قطر قدم سلسلة من النتائج الإيجابية فاز على سويسرا وتعادل أمام إسلندا وفاز براعية على الإكوادور وسيكون إختبارا جيداً”.


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