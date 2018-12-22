بالفيديو.. بلماضي:”منتخب قطر قوي ومُواجهته ستكون مفيدة”

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، أن التربص الحالي للمنتخب الوطني خارج مواعيد “الفيفا” مهم بالنسبة له وللاعبين.

وصرح بلماضي للقناة الرسمية لـ”الفاف”:”التربص الحالي هو فرصة كنا نبحث عنها خارج مواعيد “الفيفا” لتجريب بعض الأسماء التي نتابعها منذ أشهر”.

مضيفا:”من الرائع مشاهدة هاته الأسماء المتألقة في البطولة على المستوى الدولي، ومواجهة قطر ستكون مهمة بالنسبة لنا”.

وختم بلماضي:”منتخب قطر قدم سلسلة من النتائج الإيجابية فاز على سويسرا وتعادل أمام إسلندا وفاز براعية على الإكوادور وسيكون إختبارا جيداً”.