بالفيديو.. بلماضي:”مُشاركة محرز بإستمرار مع السيتي تضر الخضر”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه كان يعلم بأن النجم الدولي الجزائري رياض محرز لن يُشارك كأساسي مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بشكل دائم.

وقال “بلماضي” في حوار حصري مع تلفزيون النهار:”كنا نعلم منذ البداية أن رياض محرز لن يكون أساسيا في تشكيلة السيتي بشكل مُستمر خاصة وأن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” لديه تشكيلة ثرية وفي نفس الوقت البرمجة كثيفة في إنجلترا”.

“لو يكون محرز أساسي في كل مباريات مانشستر سيتي فالأمر لن يعود بالفائدة على المنتخب الوطني خاصة وأنه سيكون معرض للإصابة والإرهاق ولن يكون جاهزا للكان”.

“عدم مُشاركة محرز بإستمرار مع السيتي لن يُشكل مُشكلا بالنسبة لي.. الأكيد أتمنى مُشاركته لكن ليس بالكثرة التي تضر اللاعب”.