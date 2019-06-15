بالفيديو.. “بلماضي”:”نجوم الخضر إستقبلوا ديلور بطريقة رائعة”

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن إلتحاق الوافد الجديد “أندي ديلور” وكيفية إستقباله من قبل نجوم الخضر.

وقال “بلماضي” سهرة اليوم السبت.

“إندماج “ديلور” في المنتخب الوطني كان بطريقة جيدة جدا وهذا كله بفضل اللاعبين الذين إستقبلوه بحفاوة كبيرة”.

“سيواصل ديلور الإندماج في المجموعة بمرور الأيام المقبلة ولايُمكن له التأقلم بنسبة 100 بالمائة منذ اليوم الأول”.

“اللاعبون سُعداء جدا بإلتحاقه بالمنتخب الوطني بالنظر أيضا لقدراته الهائلة وأيضا لأنهم لاعبون محترفون يؤمنون بالمنافسة ويُريدون من يُقدم الإضافة للمنتخب وهم يعرفون أنه بإمكانه تقديم الإضافة خاصة بعد موسمه الرائع في الليغ 1”.