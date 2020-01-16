بالفيديو.. بلماضي:”هذا هو السرّ وراء التتويج بالكان”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أن العمل والصبر هما السببين الرئيسيين وراء تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019.
“بلماضي” خلال حوار مصغر مع قناة كنال بلوس الفرنسية قال:”لايُمكنني القول ان هناك لاعب واحد لفت إنتباهي في الكان لكن كل عناصر تشكيلتي لفتت إنتباهي”.
وأضاف:”الصبر والعمل هما السببين الرئيسيين في تتويجنا بكأس أمم إفريقيا الآخيرة”.
#TDA 🎬 – Djamel Belmadi 🇩🇿 s'est prêté au jeu et a répondu à toutes nos questions dans cette interview exclusive ! 👇🏿
💫 Le sélectionneur algérien était l'invité de Talents d'Afrique ce lundi 😍 pic.twitter.com/0Y1q3aJlsS
— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 16, 2020
التعليقات (0)