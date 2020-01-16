بالفيديو.. بلماضي:”هذا هو السرّ وراء التتويج بالكان”

الرياضة
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بالفيديو.. بلماضي:”هذا هو السرّ وراء التتويج بالكان” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أن العمل والصبر هما السببين الرئيسيين وراء تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019.

“بلماضي” خلال حوار مصغر مع قناة كنال بلوس الفرنسية قال:”لايُمكنني القول ان هناك لاعب واحد لفت إنتباهي في الكان لكن كل عناصر تشكيلتي لفتت إنتباهي”.

وأضاف:”الصبر والعمل هما السببين الرئيسيين في تتويجنا بكأس أمم إفريقيا الآخيرة”.


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