بالفيديو.. بلماضي:”هذه هي حقيقة إنضمام عوار ولكحل للخضر”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن حقيقة إنضمام الثنائي فيكتور لكحل وحسام عوار بالمنتخب الوطني الجزائري في الأشهر القليلة القادمة.

وقال بلماضي في حوار حصري لتلفزيون النهار:”نحن نتابع فيكتور لكحل وهو لاعب لديه إمكانيات وبإمكانه تقديم الإضافة للمنتخب الوطني حسب وجهة نظري الخاصة خاصة طريقة اللعب التي نُريد تطبيقها… الأكيد أنه سيكون حاضرا في تربص مارس وسنواصل متابعته خلال المدة التي تفصلنا عن بداية التربص”.

“بالنسبة لحسام عوار فقد قلتها في السابق من يملك S12 وبإمكانه تقديم الإضافة للمنتخب الوطني فسنستدعيه.. عوار الكل يعرف إمكانياته وهوفعال مع فريقه أولمبيك ليون سواءا في الدوري الفرنسي أو دوري الأبطال”.

“سألتقي حسام عوار في الأشهر القادمة وسأشرح له المشروع الذي أريد تطبيقه في المنتخب الوطني لكننا سنحترم قراره في اللآخير مهما كان والحياة تستمر”.