بالفيديو.. بلماضي:”وجدنا في تربص الدوحة كل مانحتاج إليه”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن تربص الدوحة يمر في أفضل الظروف مضيفا أن العوامل الموجودة ساعدت الخضر كثيرا.

وقال “بلماضي” أمسية اليوم السبت في تصريحات إعلامية.

“وجدنا ماكنا نحتاج إليه هنا في العاصمة القطرية الدوحة خاصة من خلال المواجهات الودية التي برمجناها وسبق لنا القول بأن منتخب بورندي الذي واجهناه يُشبه كثيرا منتخب كينيا”.

“أنا متأكد أياض بأن منتخب مالي الذي سنواجهه غدا يُشبه كثيرا منتخب السنغال وهذا أمر مفيد بالنسبة لنا”.

“الأمر الإيجابي أيضا في هذا التربص هو أننا وجدنا كل وسائل التحضير الجيد كما أن المناخ يُشبه كثيرا ذلك المتواجد في مصر”.