بالفيديو..بلماضي: ” إخترت قائمة اللاعبين بنفسي ولم أنتظر أي إقتراح”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه إختار قائمة المنتخب الوطني بنفسه دون اللجوء لأي مساعدة من طرف المختصين في البطولة الوطنية.

وأدلى بلماضي بتصريح حصري لموفد تلفزيون النهار في العاصمة القطرية الدوحة أين تحدث عن تحضيرات الخضر تحسبا للمواجهة الودية التي تنتظرهم امام المنتخب القطري عشية الغد الخميس قائلا:

“أنا جد راض على مستوى اللاعبين خلال هذا التربص، إنهم لاعبين ممتازين حيث تم متابعتهم منذ عدة مباريات سواء في المنافسات الإفريقية أو البطولة..وتواجدهم في المنتخب الوطني لم يكن محل صدفة”

وأضاف: ” لم أنتظر أن يعطوني آراء المختصين من أجل إستدعاء بعض اللاعبين، لأنني أردت أن أختارهم بنفسي”.

وأضاف: ” صحيح انني لا أعرف لاعبين أو ثلاثة على غرار حلايمية، ولعمارة وقشة أما البقية فهم لاعبين أعرفهم جيدا، ولقد فاجئوني بصراحة ولو نواصل معهم فسيكونون هم المستقبل”.