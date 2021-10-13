بالفيديو.. بلماضي :”إن لم يقم هؤلاء بعملهم فهم لا يحبون الوطن”

وضع الناخب الوطني جمال بلماضي، من جديد، النقاط على الحروف بخصوص قضية ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بالبليدة، بعد الفضيحة الأخيرة خلال مواجهة النيجر هنا بالجزائر.

وطالب أفضل مُدرب في القارة السمراء لعام 2019، الجميع بتحمل مسؤوليته وفقط، وصرّح قائلا في هذا الشأن :”جيمعنا يريد أن نلعب فوق أرضية ملعب جيدة، وتسمح لنا بتطبيق كرتنا المعتادة وفقط”.

وواصل :”على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم، ويقوموا بعملهم لا أكثر ولا أقل، وإن لم يقوموا بذلك فإنهم لا يُحبون الوطن، ولا يمكنني أن أفعل أي شيء لهم”.

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