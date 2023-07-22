بالفيديو.. بلماضي حاضرا بملعب براكني لمتابعة نهائي كأس كافل اليتيم

حظر الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، نهائي دورة كافل اليتيم بملعب “الإخوة براكني” في مدينة الورود.

وحل جمال بلماضي يوم أمس بالجزائر، بعد دعوته من قبل جمعية كافل اليتيم الناشطة بقوة في مدينة البليدة، أين شاهد المباراة الودية التي كانت ذات طابع رسمي.

وتواجد رفقة الناخب الوطني الذراع الأيمن له، عزيز بوراس، الذي يملك ذكريات جميلة جدا معه.

كما لقي مدرب الكتيبة الوطنية، ترحابا كبيرا من المسؤولين والأطفال الذي أصروا على أخذ صور تذكارية معه.

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