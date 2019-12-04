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بالفيديو.. بلماضي ضمن قائمة الخمسة المرشحين لجائزة الكاف

الرياضة
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بالفيديو.. بلماضي ضمن قائمة الخمسة المرشحين لجائزة الكاف
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي، ضمن قائمة “الكاف” المصغرة، للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة مصغرة تضم 5 مدربين، مرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019.

وينافس الناخب الوطني جمال بلماضي، على هذه الجائزة، كل من أليو سيسي (مدرب السنغال)، كريستيان غروس (مدرب الزمالك)، معين الشعباني (مدرب الترجي)، ونيكولاس دوبوي (مدرب مدغشقر).

ويعد الناخب الوطني جمال بلماضي، أبرز المرشحين للتويج بهذه الجائزة، بعد قيادته الخضر، للتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.


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