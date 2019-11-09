بالفيديو..بلماضي: ” لدينا الطموح دائما للتتويج مجددا بكأس إفريقيا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه لا يزال يملك نفس الطموح من أجل التتويج مجددا بلقب كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث بلماضي لوسائل الإعلام على هامش المباراة الإستعراضية التي خاضها بمسقط رأسه بين فريق قدماء عين تادلس وفريق مدينة مستغانم قائلا:

“لم نباشر بعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا..إن شاء الله نتأهل وسنرى ما سيحدث بعدها”.

وأَضاف: ” لا زلنا نملك نفس الطموح، ونحن نبحث دائما “باش نفرحو بلادنا”، وما علينا سوى مواصلة العمل، والتطور إلى الأحسن وزهذه هي رسالتنا التي نوجهها للاعبين”.