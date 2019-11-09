عاجل

بالفيديو..بلماضي: ” لدينا الطموح دائما للتتويج مجددا بكأس إفريقيا”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو..بلماضي: ” لدينا الطموح دائما للتتويج مجددا بكأس إفريقيا”
بقلم يونس رزيق

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه لا يزال يملك نفس الطموح من أجل التتويج مجددا بلقب كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث بلماضي لوسائل الإعلام على هامش المباراة الإستعراضية التي خاضها بمسقط رأسه بين فريق قدماء عين تادلس وفريق مدينة مستغانم قائلا:

“لم نباشر بعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا..إن شاء الله نتأهل وسنرى ما سيحدث بعدها”.

وأَضاف: ” لا زلنا نملك نفس الطموح، ونحن نبحث دائما “باش نفرحو بلادنا”، وما علينا سوى مواصلة العمل، والتطور إلى الأحسن وزهذه هي رسالتنا التي نوجهها للاعبين”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723916

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com