بالفيديو.. بلماضي :”لهذا السبب يُبدع بلايلي مع الخضر”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، بالمُستوى الكبير جدا الذي قدمه نجمه يوسف بلايلي، خلال الفوز برباعية كاملة دون رد على حساب النيجر، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر قائلا، بعد عودة أشباله للجزائر العاصمة :”عندما تُشاهدون بلايلي معنا، فإنه حاسم في أغلب المُباريات، وهو دائما في المُستوى المطلوب”.

وأضاف :”هو يشكل خطرا دائما على المُنافسين، كما أنه يستمتع كثيرا عندما يتواجد مع المنتخب الوطني، إنه موهوب جدا، كما أنه يعرف كيفية التعامل مع أدغال القارة السمراء”.