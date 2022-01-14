بالفيديو.. بلماضي مُتأثر بشدة لهذا السبب !

كشف موفد قناة النهار الى مدينة دوالا الكاميرونية أن الناخب الوطني جمال بلماضي مُتأثر بشدة.

وأضاف ذات المصدر أن تضامن الشعب الجزائري ووقوفه مع المنتخب الوطني بعد تعثر سيراليون جعل “الكوتش جمال” يتأثر كثيرا.

ويُعول الرجل الأول في الطاقم الفني الوطني على رد جميل الشعب الجزائري الذي أطلق عبارة “إرفع رأسك ياجمال” عندما يواجه الخضر غينيا الإستوائية.

ومن جانب آخر كشف موفد النهار لدوالا أن تقديم موعد الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة للساعة الخامسة مساءا يعود لضعف الانارة بالملعب الملحق لجابوما.