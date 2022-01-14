بالفيديو.. بلماضي مُنزعج وهذا الثنائي يغيب أمام غينيا الإستوائية

كشف موفد قناة النهار أن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية ستشهد غيابان بارزان في صفوف الخضر.

وأضاف ذات المصدر أن آدم وناس وراميز زروقي سيغيبان بنسبة كبيرة عن موقعة يوم الأحد بسبب عدم جاهزيتهما الكاملة.

ومن جانب آخر أكد مبعوث النهار أن الناخب الوطني جمال بلماضي مُنزعج جدا من توقيت المواجهة.

وذلك خوفا من تضرر أرضية الميدان التي ستحتضن على الساعة الخامسة مساءا مواجهة كوت ديفوار أمام سيراليون في حين مواجهة الخضر أمام غينيا الإستوائية على الثامنة ليلا.