بالفيديو.. بلماضي: “هدفنا التتويج بكأس العالم” !

فجّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحاته المثيرة خلال نزوله ضيفا على قناة “كنال +” الفرنسية.

وقال “بلماضي” في تصريحاته: “علينا أولا التأهل إلى مونديال قطر 2022، الأمور لن تكون سهلة أبدا، وعلينا الصراع من أجل تحقيق التأهل”.

وأضاف: “عدم تأهلنا للمونديال سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا”.

وتابع: “في حالة تأهلنا سنلعب من أجل التتويج بالمونديال، سنحاول تقديم كل ما لدينا وأن نؤمن بتحقيق المستحيل”.

وختم كلامه: “لا نريد المشاركة من أجل المشاركة فقط.. اللاعبون فهموا الرسالة جيدا، فبعد الكان تحدثنا مطولا وأكدنا أننا قادرون على التطور أكثر وهذا لن يكون سوى بالعمل”.