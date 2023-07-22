بالفيديو… بلماضي ودحلب يسلّمان كأس كافل اليتيم للمتوجين

منح كل من الناخب الوطني جمال بلماضي وأسطورة باريس سان جيرمان مصطفى دحلب فريق كافل اليتيم بمستغان الحائز على الدورة.

ومنح الثنائي جمال بلماضي ومصطفى دحلب الكأس الذهبية للاعبين الأطفال الذي تألقوا بشكل لافت في الدورة الكروية.

ونال مصطفى دحلب احتراما كبيرا من قبل الحاضرين بما فيهم الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي فضّل منحه شارة الانطلاقة لنهائي الدورة. وحتى تسليم الكأس للاطفال الذين كانوا سعداء كثيرا.

وجرى النهائي وسط أجواء احتفالية كبيرة التي قام بها المنظمون والمسؤولين عن الدورة التي عرفت حضور عدد من الأسماء أبرزهم عزيز بوراس الذراع الأيمن لبلماضي في المنتخب الوطني.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti