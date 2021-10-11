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الرياضة

بالفيديو.. بلماضي يؤدي “صلاة المُسافر” خلال الرحلة الى النيجر

بقلم إسماعيل عشاش
بالفيديو.. بلماضي يؤدي “صلاة المُسافر” خلال الرحلة الى النيجر
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لفت الناخب الوطني جمال بلماضي الأنظار، خلال رحلة أشباله الى عاصمة النيجر نيامي، بأدائه لصلاة المُسافر، بعد إقلاع طائرة الخضر.

وصنع الرجل الأول في الخضر الحدث لدى متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، الذين تداولو صورته والفيديو أدناه، خاصة وأن أفضل مُدرب في القارة السمراء، ظهر في حالة خشوع مثيرة للإعجاب.

https://www.facebook.com/Lesverts.faf/videos/662935754669573/

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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=998612
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