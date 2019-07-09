بالفيديو.. “بلماضي” يتحدى “كوت ديفوار” بهذا التصريح !!

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” جاهزية الخضر لتخطي “كوت ديفوار” والذهاب بعيدا في “الكان”.

وقال “بلماضي” خلال حوار خص به التلفزيون الجزائري بمصر.

“الشيئ الذي يهمنا ويهم كل الشعب الجزائري هو الفوز بالمباريات وجميع اللاعبون جاهزون للذهاب لأبعد حد ممكن”.

“عندما تشارك في منافسة كبيرة يجب أن تملك الرغبة في الفوز والتتويج بها لكن هناك الكثير من المنتخبات القوية التي تملك نفس الهدف ولديها تاريخ كبير ومستوى رائع لذلك القادم سيكون أصعب”.

وواصل “بلماضي”:”نحن جاهزون وسنفعل المستحيل لتحقيق الهدف المنشود”.