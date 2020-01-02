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بالفيديو.. “بلماضي” يتحدى محرز: “سأقهرك !!”

الرياضة
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بالفيديو.. “بلماضي” يتحدى محرز: “سأقهرك !!” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه الناخب الوطني “جمال بلماضي” رسالة تحدي لقائد الخضر ونجم مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز”.

“بلماضي” وخلال الروبورتاج الذي بُث على التلفزيون الجزائري دعى “محرز” لمواجهة في كرة القدم داخل القاعة بمدينة “شامبيني سور مارن” بفرنسا.

وقال “بلماضي”:”رياض.. أنا أنتظرك هنا بمسقط رأسي من أجل مواجهتك، من المستحيل ان يفوز فريقك هنا مثلما تدعي دائما”.

وأضاف بلماضي مازحا:”يتم إعادة تهيئة القاعة خصيصا من اجل المواجهة ولكي لايكون لك أي عذر بعد الهزيمة”.


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